نيويورك تتصدر.. أغلى 10 مدن في العالم

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كشفت شركة “هينلي وشركاءه” عن تقريرها السنوي لأغنى المدن في العالم، والذي يعتمد على سرعة نمو عدد المليونيرات في السنوات العشر الماضية.

أغلى 10 مدن من ضمن 97 مدينة

ثم جمعت بيانات من 97 مدينة موزعة على 9 أقاليم حول العالم، وقسم التقرير المدن بناء على عادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة مع التركيز على أولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بأكثر من 10 ملايين دولار.

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نيويورك في المركز الاول

وجاءت نيويورك في المركز الأول، إذ زاد عدد الأشخاص بالغي الثراء ما بين 2012 و2022 بنحو 40%، حيث يعيش هناك 340 ألف شخص تتجاوز ثروتهم مستويات مليون دولار، و724 شخصاً تتخطى ثروتهم 100 مليون دولار، بجانب 58 مليارديراً.

وكان تقري “هينلي وشركاءه” أظهر أن مدينة هانغتشو في الصين هي الأسرع في العالم من حيث زيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء خلال آخر 10 سنوات.

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طوكيو في المرتبة الثانية

أما طوكيو فكانت في المرتبة الثانية من حيث أغنى مدن العالم، حيث يعيش هناك 290.3 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفة، كما أنها موطن لـ250 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار.

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أغنى 10 مدن في العالم

-1- نيويورك (أمريكا)

-2- طوكيو (اليابان)

-3- منطقة خليج سان فرانسيسكو (أمريكا)

-4- لندن (بريطانيا)

-5- سنغافورة (سنغافورة)

-6- لوس أنجلوس (أمريكا)

-7- هونغ كونغ (هونغ كونغ)

-8- بكين (الصين)

-9- شنغهاي (الصين)

-10- سيدني (أستراليا)