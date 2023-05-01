الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الحرب على المخدرات.. 25 نوعًا تستهدف المملكة الإطاحة بها
خدمة اليوم.. 9 خطوات لإمكانية عقد زيارة افتراضية والتواصل مع الموظفين
انقطاع الكهرباء في مطار مانيلا يلغي عشرات الرحلات
نيويورك تتصدر.. أغلى 10 مدن في العالم
ثلث سرعة الضوء.. “ريماك نيفيرا” أسرع سيارة كهربائية في العالم (فيديو وصور)
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

نيويورك تتصدر.. أغلى 10 مدن في العالم

نيويورك تتصدر.. أغلى 10 مدن في العالم

نيويورك تتصدر.. أغلى 10 مدن في العالم
٠٦:٤٦:٢٦ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “هينلي وشركاءه” عن تقريرها السنوي لأغنى المدن في العالم، والذي يعتمد على سرعة نمو عدد المليونيرات في السنوات العشر الماضية.

أغلى 10 مدن من ضمن 97 مدينة

ثم جمعت بيانات من 97 مدينة موزعة على 9 أقاليم حول العالم، وقسم التقرير المدن بناء على عادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة مع التركيز على أولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بأكثر من 10 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا:

عمل أحدهم بتوصيل البيتزا.. أغنى 5 مليارديرات تحت سن الثلاثين في 2023

نيويورك في المركز الاول

وجاءت نيويورك في المركز الأول، إذ زاد عدد الأشخاص بالغي الثراء ما بين 2012 و2022 بنحو 40%، حيث يعيش هناك 340 ألف شخص تتجاوز ثروتهم مستويات مليون دولار، و724 شخصاً تتخطى ثروتهم 100 مليون دولار، بجانب 58 مليارديراً.

وكان تقري “هينلي وشركاءه” أظهر أن مدينة هانغتشو في الصين هي الأسرع في العالم من حيث زيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء خلال آخر 10 سنوات.

اقرأ أيضًا:

بأغنى ولاية أمريكية.. فضائح جنسية تضرب الكنائس

طوكيو في المرتبة الثانية

أما طوكيو فكانت في المرتبة الثانية من حيث أغنى مدن العالم، حيث يعيش هناك 290.3 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفة، كما أنها موطن لـ250 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

“كاليفورنيا أغنى ولاية أمريكية”..مدينة للمشردين وعمليات سطو وتخريب للمنازل (فيديو)

أغنى 10 مدن في العالم

-1- نيويورك (أمريكا)

-2- طوكيو (اليابان)

-3- منطقة خليج سان فرانسيسكو (أمريكا)

 -4- لندن (بريطانيا)

-5- سنغافورة (سنغافورة)

-6- لوس أنجلوس (أمريكا)

-7- هونغ كونغ (هونغ كونغ)

-8- بكين (الصين)

-9- شنغهاي (الصين)

-10- سيدني (أستراليا)

الكلمات الدلالية:
أغنى 10 مدن في العالم أغنى المدن في العالم أمريكا الأغنياء الصين اليابان حول العالم سنغافورة نيويورك هونغ كونغ

مواد ذات صلة

المزيد
متطوعون يتكفلون بقيمة 25 ألف نسخة من كتاب «الحجاب» للطريفي بهدف توزيعها على النساء

متطوعون يتكفلون بقيمة 25 ألف نسخة من كتاب «الحجاب» للطريفي بهدف توزيعها على النساء

١٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم

٠١:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
«سعود الطبية»: إصابة 281 شخصاً بالشلل جراء الحوادث المرورية العام الماضي

«سعود الطبية»: إصابة 281 شخصاً بالشلل جراء الحوادث المرورية العام الماضي

٠٧:٤١ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
قائدة تربوية: مليون حساب «وهمي» على «تويتر» يدّعي أصحابها أنهم مواطنون ومواطنات

قائدة تربوية: مليون حساب «وهمي» على «تويتر» يدّعي أصحابها أنهم مواطنون ومواطنات

١١:١٠ ص، الأربعاء، ١٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *