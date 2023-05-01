ثلث سرعة الضوء.. “ريماك نيفيرا” أسرع سيارة كهربائية في العالم (فيديو وصور)

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حققت السيارة الخارقة “ريماك نيفيرا” السرعة القصوى، ووصلت إلى 412 كيلومترًا في الساعة (258 ميلًا في الساعة)، مما يجعلها أسرع سيارة إنتاج كهربائية في العالم.

“ريماك نيفيرا” أسرع سيارة كهربائية

السرعة القصوى هي نفسها التي استهدفتها شركة ريماك عندما تم الكشف عن السيارة لأول مرة باسم C TWO في معرض جنيف للسيارات في عام 2018.

ويأتي هذا الرقم القياسي بعد الركض الذي تم التحقق منه بشكل مستقل من Nevera والذي بلغ 8.582 ثانية ربع ميل في عام 2021، مما جعلها أسرع سيارة إنتاج متسارعة في العالم.

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قوة ريماك نيفيرا 1914 حصانًا

خلف عجلة القيادة كان ميرو زرنيفيتش، سائق الاختبار والتطوير الرئيس في ريماك.

كان التحدي الذي يواجهه هو الحصول على الدخول المثالي إلى المسار المستقيم من الأقسام المنحنية..

حيث كانت نيفيرا تسير حوالي 250 كم في الساعة (155 ميلاً في الساعة).

أطلق ميرو العنان للقوة الكاملة البالغة 1914 حصانًا لمجموعة نقل الحركة والبطارية التي طورتها ريماك بأربعة محركات..

والتي يمكن أن تدفع السيارة الخارقة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.85 ثانية فقط.

و100 ميل في الساعة في 4.3 ثانية – والتي قفزت نيفرًا جيدًا في نطاق 400 كيلومتر في الساعة.

وعبر التجربة استطاع ميرو قيادة السيارة والوصول إلى 412 كيلومترًا في الساعة (258 ميلًا في الساعة) – تمامًا كما تمت محاكاته منذ سنوات عديدة.

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“ريماك نيفيرا” سرعتها لا تصدق

قال ميرو زرنيفيتش عن اللفة، “الانطلاق بسرعة 412 كم / ساعة، أو 258 ميلاً في الساعة، يعني السفر بثلث سرعة الصوت.

إن تحقيق ذلك بمفرده في سيارة على الطريق أمر معقد بشكل لا يصدق، ولكن في Nevera، أنشأنا سيارة يمكنها السفر لمسافات طويلة بشحنة واحدة.

ويمكنها التعامل مع مسارات السباق الضيقة والمتعرجة.

كذلك يمكنها الانجراف وكسر سرعة الخط المستقيم.

واختتم ميرو زرنيفيتش تصريحاته بالقول إن أهم شيء تعلمته خلال محاولة السرعة القصوى هو مدى تكوين السيارة واستقرارها..

مما يؤكد أن فرق الديناميكا الهوائية وديناميكيات السيارة لدينا قد قاما بعمل مذهل.

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