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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا
٠٥:٤٠:٥٥ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على عمق 28.6 كيلو متر شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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زلزال يضرب غرب إندونيسيا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترًا شمال غربي جزر منتاواي.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 84 كيلومترًا تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.

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تحذيرات من حدوث أمواج تسونامي

وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية “تسونامي” محتملة، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد اندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية “تسونامي”، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا.

ونقلت عن شهود عيان، أن الهزة كانت قوية إلى درجة عانى فيها السكان من صعوبة في الوقوف والخروج.

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

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