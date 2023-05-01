عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا وسيولاً على مكة وعسير و5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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أمطار رعدية على 3 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية خاصة الجنوبية منها.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية.

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول نهاراً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.