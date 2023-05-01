بنحو 30%.. تفوق بشري على “شات جي بي تي” في هذه المجالات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة عن تفوق البشر على “شات جي بي تي” في عدة مجالات، أبرزها الرياضيات والمحاسبة، وذلك بعد اختبارات تتألف من 25.1 ألف سؤال.

ترخيص الفحص الطبي في أمريكا

وكان GPT-4 – الذي تم إصداره في مارس 2023 للمشتركين الذين يدفعون رسومًا – تمكن من الإجابة على أسئلة ترخيص الفحص الطبي في أمريكا بشكل صحيح بنسبة تتجاوز 90%.

وكان أداؤه أفضل بكثير من نماذجChatGPT السابقة و GPT-3 و -3.5 وأفضل من بعض الأطباء المرخصين أيضًا.

اقرأ أيضًا:

دراسة: “شات جي بي تي” يقدم إجابات أكثر دقة ويظهر تعاطفًا أكثر من الأطباء

تحسين عملية التدريس

من جهته، أشار ديفيد وود، أستاذ المحاسبة بجامعة بريغهام يونغ، في تصريحات نقلتها fox business، إنه عند ظهور تلك التكنولوجيا كان الجميع قلق من استخدامها من جانب الطلاب في الغش.

وأضاف: بالنسبة لنا، نحن نحاول التركيز على ما يمكننا القيام به بواسطة تلك التكنولوجيا من أجل تحسين عملية التدريس لأعضاء هيئة التدريس وعملية التعليم للطلاب.. وكان الأمر مدهشاً.

اقرأ أيضًا:

رفع الحظر عن “شات جي بي تي” في هذا البلد

اختبار كفاءة “شات جي بي تي”

ولفت إلى أن الدراسة التي تمت بقيادته وجدت أن المنصة عادة ما كانت تعاني لفهم المسائل الرياضية، وعادة ما كانت تبالغ في تقديم البيانات للتستر على أخطائها حينما تحدث.

واختبرت الدراسة كفاءة “شات جي بي تي” في اختبارات المحاسبة مقارنة بطلاب فعليين.

ويتكون الاختبار من 25.1 ألف سؤال في نظم المعلومات والمحاسبة المالية والإدارية والضرائب من 186 مؤسسة تعليمية في 14 دولة.

اقرأ أيضًا:

للتغلب على نقص الموظفين.. مدينة يابانية تستعين بــ “شات جي بي تي”

الطلاب يتفوقون على “شات جي بي تي”

وتم طرح الأسئلة بأشكال مختلفة ومستويات متنوعة من الصعوبة، ومزيج من الاختيار من متعدد والصواب والخطأ.

وحقق الطلاب نتائج أعلى من “شات جي بي تي” بنحو 30%، عند معدل 76.7%، مقارنة بـ47.4% لروبوت المحادثة.

وتفوق “شات جي بي تي” على الطلاب في 11.3% فقط من الأسئلة خاصة المتعلقة بالمراجعة ونظم المعلومات المحاسبية.