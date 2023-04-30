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أثناء العمل.. كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية
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أثناء العمل.. كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية

أثناء العمل.. كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية

أثناء العمل.. كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية
٠٢:٥٦:٢١ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر الأطباء من خطورة التعرض للأشعة فوق النفسجية خاصة أثناء العمل خلال ساعات الصباح وفي وضح الشمس، لاسيما في فصل الربيع والصيف.

وقد تتسبب هذه الأشعة في إلحاق الضرر بالبشرة والعينين، كما أنها قد تؤدي إلى الإصابة بحروق الشمس أو حتى سرطان الجلد.

توفير وسائل الحماية

وفي هذا السياق، نصحت مجلة “etem” الألمانية بتوفير وسائل حماية مناسبة للأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء ورجال الإنقاذ، عن طريق تجهيز مواقع العمل بمظلات أو خيام لتوفير الظل أثناء الاستراحات.

وبشكل عام يجب إجراء الأعمال في الظل أو النطاقات الداخلية، وإذا تعذر القيام بذلك فيمكن إجراء الأعمال التحضيرية في أماكن مظللة.

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أهمية تخطيط العمل

ويعتبر تخطيط العمل من العوامل الحاسمة هنا أيضاً، حيث يجب إجراء الأعمال في الهواء الطلق في ساعات الصباح أو في وقت متأخر من اليوم، ويجب تجنب العمل في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، وعند إجراء أعمال لفترات طويلة في الهواء الطلق فمن المنطقي أن يتم تغيير نوبات العمل للعمال.

ووفقا لخبراء الصحة، يتعين على الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم قدر الإمكان.

وكلما كانت الملابس أكثر كثافة وأكثر قتامة، زادت الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

كما يجب ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة، التي تزيد على 5 سم أو ارتداء أغطية الرأس، التي تحمي الرقبة والأذن مع ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين.

أهمية واقيات الشمس

ونصح الأطباء الألمان، بضرورة:

– وضع واقيات الشمس على الأجزاء غير المغطاة من الجسم مثل الوجه واليدين.

-التأكد من أن هذه المنتجات توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

-ألا يقل عامل الحماية من الشمس عن LSF 30.

-إعادة وضع واقي الشمس على البشرة في حالة التعرق.

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الكلمات الدلالية:
الأشعة فوق البنفسجية الربيع الشمس الصيف صحة

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