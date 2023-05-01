الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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قرار مفاجيء من وزير التعليم الكويتي

قرار مفاجيء من وزير التعليم الكويتي

قرار مفاجيء من وزير التعليم الكويتي
٠٣:٠٣:١١ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قرر وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الكويت، د ..حمد العدواني، إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات بجامعتين أمريكيتين هما:

Purdue University- Calumet

وPurdue University- North Central

استثناءات القرار

وحسب وسائل إعلام كويتية، استثنى القرار، الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار، والطلبة الحاصلين على قبول للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بحد أقصى، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.

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حل مجلس الأمة الكويتي

وفي سياق منفصل، كان ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلًا دستوريا” .

وقال سموه وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إنه “انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022 .

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت الطلبة الكويتين جامعة أمريكية وزير التعليم الكويتي

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