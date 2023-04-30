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بالفيديو.. حادثة دهس عمد في وضح النهار داخل حي سكني
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بالفيديو.. حادثة دهس عمد في وضح النهار داخل حي سكني

بالفيديو.. حادثة دهس عمد في وضح النهار داخل حي سكني

بالفيديو.. حادثة دهس عمد في وضح النهار داخل حي سكني
٠٢:٣٢:٣٩ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة قيام قائد مركبة بدهس شخص يسير على جانب الطريق عمداً داخل حي سكني.

دهس في وضح النهار

وأظهر الفيديو، قائد مركبة يهدئ من سرعته قبيل ثواني من دهسه للرجل الذي كان يسير بجانب الطريق والذي بدا غير مزدحماً، وفي وضح النهار.

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حادثة دهس عمد

وأعاد قائد المركبة دهس الرجل بعد سقوطه على الارض مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته.
ولم يتضح سبب ودوافع الواقعة والأسباب التي جعلت قائد المركبة يدهس المواطن عمداً في وضح النهار.

وطالب متداولو المقطع، من الجهات التدخل وكشف ملابسات الحادث وبيان سبب حادثة الدهس، واتخاذ ما يلزم تجاه المتسبب في حادثة الدهس.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية جريمة دهس حادثة دهس

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