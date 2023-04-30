قفل المحادثات برقم سري.. ميزة جديدة تصل تطبيق واتساب (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أضاف تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ميزة قفل المحادثات برقم سري، حيث وصلت حاليا لبعض المستخدمين.
ميزة جديدة في واتساب
وعلق الخبير التقني عبدالله السبع على الميزة بقوله في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “ميزة مهمة وصلت لتطبيق الواتساب وهي قفل المحادثات برقم سري”.
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وأضاف السبع أنه يتم تفعيل الميزة بالدخول على أي محادثة وتستطيع قفل هذه المحادثة ولا يمكن الاطلاع عليها إلا ببصمة الوجه أو اليد، موضحا أن الميزة ستصل للجميع قريباً.
وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب أنه يتم العمل على ميزة جديدة تتمثل في نقل الدردشة بدون نسخ سجل الدردشة توفيرا لوقت وجهد المستخدمين.
ميزة قادمة في واتساب
وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على هذه الميزة بقوله في تغريدة عبر “تويتر” :”يعمل الواتساب WhatsApp على ميزة نقل الدردشة بدون نسخ سجل الدردشة احتياطياً الى Google Drive في حالة رغبتهم في نقل حساباتهم إلى جهاز Android جديد.
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في سياق متصل، أتاح تطبيق الرسائل المشفرة “واتساب”، ميزة تسمح لمستخدميه بالدخول إلى نفس عبر أربع أجهزة في توقيت واحد.
وانتهجت ميتا خلال الفترة الماضية عدة قرارات بهدف العمل على تطوير المحتوى الخاص بها.
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ميزة مهمة وصلت لتطبيق #الواتساب وهي قفل المحادثات برقم سري 👍
هذا شرح لها وكيف تفعلها مع العلم ما وصلت للجميع حتى الان pic.twitter.com/8lqEPaBkMr
— عبدالله السبع (@7Alsabe) April 30, 2023