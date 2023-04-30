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دولة غربية تقرر وقف عمليات الإجلاء من السودان
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دولة غربية تقرر وقف عمليات الإجلاء من السودان

دولة غربية تقرر وقف عمليات الإجلاء من السودان

دولة غربية تقرر وقف عمليات الإجلاء من السودان
٠٢:٤٨:٤٧ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كندا، أمس الأحد، وقف عمليتها لإجلاء أشخاص من قاعدة وادي سيدنا الجوية، بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم.

خطورة الأوضاع

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إنه بسبب خطورة الأوضاع واستمرار عدم الاستقرار ميدانيا، وبالتنسيق مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، لن يتم القيام بمزيد من رحلات الإجلاء الكندية من قاعدة وادي سيدنا الجوية.

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رحلات جوية من كندا

ولفتت الوزيرة إلى أن ما يقرب من 230 كنديا ما زالوا موجودين في السودان وينشدون المساعدة والحصول على معلومات من وزارة الخارجية الكندية، حسب “sawtbeirut”.

وبدأت كندا بدأت عملية الإجلاء من السودان يوم الخميس الماضي، فيما أوضحت أناند أن بلادها سيرت منذ ذلك الحين ست رحلات جوية، منها رحلتان أول أمس السبت، نقلت خلالها ما يقرب من 550 شخصا،

وأشارت أنه تم إجلاء نحو 400 كندي ومقيم دائم على متن الطائرات الكندية وطائرات دول حليفة، وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل مع الحلفاء على إيجاد خيارات بديلة للمغادرة منها عبر بورتسودان.

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الخرطوم السودان بورتسودان كندا وزيرة الخارجية الكندية وقف عمليات الإجلاء من السودان

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