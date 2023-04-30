ٍSTC تعلن التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023 مختلف التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “شركة الاتصالات السعودية STC” عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2023م؛ والذي يستهدف المواطنين في مختلف التخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

3- لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2) سنوات.

4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

5- مهارات الاتصال.

لمختلف التخصصات:

– (الإدارية، الهندسية، التقنية) أو ما يعادلها.

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الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

– تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.

– تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

– إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل.

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج تدريب STC، عبر موقع الشركة الرسمي (يستمر حتى الاكتفاء):

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )