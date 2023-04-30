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ٍSTC تعلن التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023 مختلف التخصصات
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ٍSTC تعلن التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023 مختلف التخصصات

ٍSTC تعلن التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023 مختلف التخصصات

ٍSTC تعلن التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023 مختلف التخصصات
٠١:٥٥:٠٦ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “شركة الاتصالات السعودية STC” عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2023م؛ والذي يستهدف المواطنين في مختلف التخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات.
3- لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2) سنوات.
4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
5- مهارات الاتصال.

لمختلف التخصصات:

– (الإدارية، الهندسية، التقنية) أو ما يعادلها.

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الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

– تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.

– تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

– إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل.

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج تدريب STC، عبر موقع الشركة الرسمي (يستمر حتى الاكتفاء):

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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