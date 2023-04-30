رقم صادم.. جريمتا قتل شهريًا بدولة خليجية

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وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ طلال الخالد قياديي الداخلية باستحداث خطط أمنية جديدة.

كما وجههم أيضا بوضع إستراتيجية غير تقليدية لمواجهة ظاهرة العنف والسلوك الإجرامي، تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة والحديثة، للحد من وقوع الجريمة وخفض معدلاتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

جرائم بالكويت:

ونقلت القبس الكويتية عن مصادر أن الوزير الخالد طالب كذلك بالتحرك العاجل لمعالجة:

-جرائم العنف المقلقة بالجدية المطلوبة.

– السرعة والدقة اللازمتين في التنفيذ.

تقديم تقرير دوري مفصل بالنتائج.

يأتي هذا بعد أن قرعت المصادر أجراس الخطر بكشفها عن نحو 255 جريمة قتل مروعة منذ بداية عام 2012 وحتى منتصف شهر أبريل.

ويقدر وقوع الجرائم بنحو 11 عاماً و3 أشهر، وهو ما يعني وقوع جريمتي قتل شهرياً في البلاد.

أسباب وقوع الجرائم:

وأوضحت المصادر أن تزايد معدلات جرائم القتل، والعنف عموماً، بسبب عدة عوامل، أبرزها:

1-انتشار تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب.

2- غياب الرقابة.

3- التفكك الأسري.

4- سهولة الحصول على الأسلحة البيضاء والنارية.

5- استهتار بعض الشباب.

6- تدخل الواسطة لمنع عقاب المتورطين في بعض القضايا.

7- التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.

من جهتها حددت الأجهزة الأمنية عوامل رئيسية عدة تتعلق بدوافع جرائم القتل التي وقعت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وجاء إدمان المخدرات في الصدارة، إضافة إلى دافع الانتقام من الطرف الآخر، نتيجة خلافات شخصية، والشره المالي، والخلافات الأسرية، وغيرها.

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