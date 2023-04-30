وزير الموارد البشرية يشيد بنجاحات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مكانة المملكة الرائدة في مجال السلامة والصحة المهنية في المنطقة.

الصحة المهنية

وأشاد بالنجاحات التي حققتها المملكة في رفع الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة العامة.

دعم متواصل

وبين الوزير بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل الذي تحظى به منظومة الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية سوق العمل في المجال، حسب “واس”.

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برامج ومبادرات

وفي الوقت نفسه أوضح أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من النجاحات والمنجزات في هذا المجال؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي عملت عليها، بالإضافة إلى تحسين وسن التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

22 مبادرة

وأشار المهندس الراجحي إلى إطلاق 22 مبادرة متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.

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إنجازات على المستوى الدولي

ولفت إلى أن جهود المملكة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي منها تطبيق بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وكذلك أسهمت الجهود في نجاءح تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الخامس بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية 2022م بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص الكبرى.

إنجازات المملكة

وأكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، أن المملكة حققت العديد من الإنجازات التي عززت من تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني.

تعاون دولي

وذكرت أن هذه الإنجازات تشمل تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية،وإعداد برنامج لتدريب وتوظيف آلاف المتخصصين في هذا المجال.

بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية الذي تبلورت نتائجه بمصادقة المملكة مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964م بشأن القواعد