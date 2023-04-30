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الكويت تلغي مليون إقامة في 3 سنوات
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الكويت تلغي مليون إقامة في 3 سنوات

الكويت تلغي مليون إقامة في 3 سنوات

الكويت تلغي مليون إقامة في 3 سنوات
٠١:٣٥:٢٠ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت الكويت إقامات 1.150 مليون وافد خلال 3 سنوات، بينهم 67 ألفا غادروا البلاد في الفترة بين يناير 2022 وأبريل 2023، بينما شهد العام الماضي إلغاء إقامات 56 ألفا و279 وافدا.

إبعاد إداري

وحسب “القبس”، صدرت في حق 11 ألفا من الوافدين قرارات “إبعاد اداري”، وذلك خلال الربع الاول من العام الجاري، ويعود إلغاء الإقامات المذكورة لأسباب عديدة، على رأسها رغبة صاحب الاقامة في المغادرة، وصدور قرارات بالإبعاد لمخالفة قانوني العمل والاقامة.

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العمالة الكويتية

من ناحية أخرى، أظهرت التقارير الخاصة بسوق العمل، انخفاضا ملحوظا في اجمالي عدد الكويتيين المسجلين للعمل بالقطاع الخاص خلال عام 2022، إلى 71883 بواقع 389 مواطنا، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة في عام 2021 البالغة 71883.

بينما ارتفع اجمالي نظرائهم في القطاع الحكومي إلى 370814 حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 13 ألفا عن المسجل في 2021.

وذكرت بيانات رسمية أن عام 2022 سجل انتعاشا ملحوظا في سوق العمل، تمثل في دخول 67 ألف عامل البلاد لأول مرة، %64 منهم عمالة منزلية، كأعلى القطاعات استقطابا للأيدي العاملة، بينما توزع بقية العدد على بقية القطاعات.

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