بشكل كامل.. السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 13 مايو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى 13 مايو.

استثناء رحلات المساعدات الإنسانية

وقالت في بيان إن الإغلاق يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة “القوات المسلحة السودانية”.

هدنة جديدة

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، مساء الأحد، بيانا، بعد استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية.

وأعلنت قوات الدعم تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة.

ويأتي هذا من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

التزام بالهدنة

وأضاف بيان الدعم السريع أنها تجدد التزامها الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل، حسب تعبيرها.

الإخلال بالهدنة

وتابع البيان أن ما أسماه”فلول النظام البائد المتطرفة” التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الانسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا”.

واختتم البيان: “لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية”.

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حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، من أن الصراع في السودان “سيكون كابوسًا للعالم”، وسيكون واحدًا من أسوأ الحروب الأهلية في العالم “إذا لم يتم وقفه مبكرًا”.

الصراع في السودان كبير

ونقلت وكالة بلومبيرج، أمس السبت، عن حمدوك القول إن “الصراعات في سوريا واليمن وليبيا ستبدو صغيرة” مقارنة بما يمكن أن يؤول إليه الوضع في السودان.

وأضاف حمدوك أن “السودان بلد ضخم ومتنوع يضم مجموعات عرقية ودينية مختلفة.