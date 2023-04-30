استشاري يوضح أفضل وقت لتناول فيتامين D
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ينصح الأطباء بأهمية تناول الأطعمة والمشروبات المفيدة التي تقوي المناعة وخاصة التي تحتوي على فيتامين D.
وقت تناول فيتامين D
وفي هذا السياق، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة ورئيس الجمعية الخليجية للغدد الصم والسكري أفضل وقت لتناول فيتامين D .
وقال د. ناصر الجهني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه يفضل تناول فيتامين D بعد الأكل لزيادة امتصاصه”.
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أهمية فيتامين D
ويؤكد الأطباء وخبراء الصحة أهمية فيتامين D للصحة بصفة عامة، والذي يعد من أكثر أنواع الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر.
وتتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين D في دعم تناول الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على عظام صحية وقوية ومنع تقلصات وتشنجات العضلات.
أطعمة تحتوي على فيتامين D
وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D وفقا لما ذكره موقع prevention كالتالي:
1- الزبادي: يحتوى الزبادي على نسبة عالية من فيتامين D وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.
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2- عصير البرتقال: يحتوي عصير البرتقال على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين سي ونسبة عالية من فيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية.
3- الجبنة الشيدر: وهي مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين D وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم.
4- البيض: يعد البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تعزز صحة الجسم، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين D.
5- سمك السردين: يحتوي سمك السردين على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين D.
6- سمك التونة: تعد التونة من بين العديد من أنواع الأسماك التي تعد مصادراً غنياً بفيتامين D وبعض الفيتامينات الأخرى المفيدة لصحة ومناعة الجسم.
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يفضل تناول فيتامين د بعد الأكل لزيادة امتصاصه https://t.co/ixAAanhqFb
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR) April 30, 2023