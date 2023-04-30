كأنها نهرٍ جارٍ.. تدفق مياه السيول في بللحمر شمال أبها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق مياه السيول في مركز بللحمر شمال أبها بمنطقة عسير.

تدفق سيول بللحمر

ووثق المقطع، جريان وتدفق السيول في بللحمر والتي بدت مثل نهرٍ جارٍ من شدة تدفق المياه، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في وادي تيه بمدينة محايل بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

جريان سيول وادي تيه

وأظهر المقطع الذى تم تداوله من خلال حساب طقس الغربية على تويتر ، لقطات لتدفق المياه في وادي تيه بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

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