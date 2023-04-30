كيف يمكن الاستفادة من خدمة تفعيل وإلغاء الحسم؟ الصندوق العقاري يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق التنمية العقاري آلية وطريقة الاستفادة من خدمة تفعيل وإلغاء الحسم.

جاء ذلك في رد من الصندوق على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة الاستفادة وتفعيل خدمة إلغاء الحسم.

خدمة تفعيل وإلغاء الحسم

وأجاب الصندوق في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، بقوله: “بإمكانك الإستفادة من خدمة تفعيل وإلغاء الحسم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

وأضاف صندوق التنمية العقاري أن خطوات الاستفادة من الخدمة تشمل التالي:

– الدخول على الخدمات الإلكترونية

– ثم الدخول على خدمات المواطنين

– ثم الضغط على خدمات طلب تفعيل وإلغاء الحسم

وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.

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رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأضاف أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه تجاوز 47.1 مليار ريال

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية.

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