نهب للمتاجر والمستشفيات وفرار من القتال الدائر بالسودان

تواصل – فريق التحرير:

أفاد سودانيون بأن بعض المحلات التجارية كانت تفتح أبوابها مع تضاؤل حجم القتال، حيث يسعى الجانبان إلى الالتزام بوقف هش لإطلاق النار.

سرقة المحال التجارية

لكن في مناطق أخرى، قال السكان الذين يحتمون في منازلهم مع دوي الانفجارات من حولهم إن المقاتلين كانوا يخرجون من منازلهم ويرعبون الناس ويسرقون كل ما يمكنهم العثور عليه.

وفي الوقت نفسه، ترك القتال أجزاء من الخرطوم بدون كهرباء ومياه جارية، بينما قال أولئك الذين لجأوا إلى منازلهم إن الطعام والإمدادات الأساسية نفذت منهم.

وبين السكان، في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، أنهم كانوا ينتظرون ثلاثة أيام للحصول على الوقود – مما يعقد خطط هروبهم، حسب “الوطن”.

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نهب مكاتب الأمم المتحدة

من جانبه، قال منسق الإغاثة التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، إن مكاتب الأمم المتحدة في الخرطوم، وكذلك مدينتي جنينة ونيالا في دارفور تعرضت جميعها للهجوم والنهب. وقال: “هذا غير مقبول، ومحظور بموجب القانون الدولي”.