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11 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
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11 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

11 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

11 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١٢:٢٤:٢٩ ص، الإثنين، ١١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 11 شوال 1444 هجرية، الموافق 1 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:42، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:26 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:39 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 11 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:29

المدينة – 4:23

الرياض – 3:54

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:40

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:46

المدينة – 6:51

الرياض – 6:23

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:16

المدينة – 8:21

الرياض – 7:53

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