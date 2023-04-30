11 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 11 شوال 1444 هجرية، الموافق 1 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:42، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:26 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:39 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 11 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:29
المدينة – 4:23
الرياض – 3:54
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:46
المدينة – 6:51
الرياض – 6:23
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:16
المدينة – 8:21
الرياض – 7:53
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