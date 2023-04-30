الحرب على المخدرات.. ضبط 3.3 ملايين قرص مخدر يوميًا

تواصل- فريق التحرير:

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وحتى أمس الأول السبت، أسفرت حملات للجهات الأمنية والحكومية عن ضبط نحو 16.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والكبتاجون في 17 منطقة ومحافظة.

ويعادل ما تم ضبطه نحو 3.3 ملايين قرص مخدر يوميا، فيما تم القبض على 71 من المتورطين في محاولات التهريب والترويج والحيازة، وذلك خلال الأيام الـ5 الماضية.

الحرب على المخدرات:

ودعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى الإبلاغ عن تهريب المخدرات أو ترويجها بالاتصال برقم بلاغات المديرية «995»، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مشددة على أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”:

من جهتها تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، ممثلة في الأمانة العامة، إلى:

-الحد من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

– تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي ووقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تحقيق التناغم والانسجام.

– تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية.

– تضمين تلك الجهود، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية.

ويأتي تفعيل دور الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين المجتمع من المشاركة في جهود الوقاية والمكافحة.

كما حذرت “نبراس” من آفة المخدرات، وما تؤدي إليه من أمراض مزمنة تؤثر على المخ، مشيرة إلى أن بعض الشباب يجربون المخدرات عن طريق الأصدقاء أو المعارف بدافع حب الاستطلاع، مما قد يوقعهم في براثن الإدمان والمشاكل الأسرية والمالية.

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