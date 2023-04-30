مدير الجوازات يقف على الخدمات المقدمة للقادمين من السودان

تواصل – فريق التحرير:

تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

تحية وزير الداخلية

وعبر مدير الجوازات عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، حسب “واس”.

ونقل لمنسوبي “الجوازات” العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

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وفي وقت سابق، أفاد مدير الجوازات، بأن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يمكلها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

توجيهات القيادة

ولفت اليحيى إلى أن منح التأشيرات المجانية جاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وعملا على راحة الرعايا الذين يجري إجلاؤهم من السودان.