تنبيه من الأرصاد على محافظات مكة المكرمة الساحلية حتى التاسعة من مساء غد الإثنين

تواصل – واس:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاعٍ للأمواج على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث، ومركز الشعيبة بمحافظة بحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

التاسعة مساء غد

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 من صباح يوم غدٍ، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول

وأضاف المركز أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، ونجران.

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السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتابع أن ذلك يكون على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.