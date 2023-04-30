الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر والبدع؟
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة بعقبة شعار
تنبيه من الأرصاد على محافظات مكة المكرمة الساحلية حتى التاسعة من مساء غد الإثنين
18 شركة سعودية متخصصةً في البناء والتشييد تشاركُ بمعرض العراق الدولي للعقار والاستثمار
3 خلال شهر.. ظاهرة غريبة لتخلص جنود دولة الاحتلال من حياتهم
“معركة بسبب الحمام وتصادم طائرتين”.. سقوط 8 قتلى في دولتين أوروبيتين

الرئيسية

 /

منوعات

 /

هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر والبدع؟

هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر والبدع؟

هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر والبدع؟
١١:٤٥:١٧ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال جاء فيه: “هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من ارتكاب الكبائر؟”.

أعظم خطرا

ومن خلال لقاء مصور شاركه الحساب الرسمي للفوزان عبر تويتر، قال إن الشرك الأصغر أعظم خطرا، لقول الله عز وجل: ” إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا”.

اقرأ أيضا:

حكم من نسي عضوًا من أعضاء الوضوء.. الفوزان يوضح

عبادة الله

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.

عبادة باطلة

وهناك كثيرون، كما تابع الفوزان، يعبدون الله -عز وجل- لكنهم يشركون معه أشياء أخرى، وهذه عبادة باطلة، وقد بعث الله رسله، لينذروا الناس من الشرك، وعبادة غير الله، حيث أنها حق لله وحدة.

الكلمات الدلالية:
الشرك الأصغر الشرك وانواعه الشيخ صالح الفوزان الكبائر والبدع فتاوى دينية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. ماذا حدث لروبوت بعد عمله 20 ساعة متواصلة

شاهد.. ماذا حدث لروبوت بعد عمله 20 ساعة متواصلة

٠٩:١٨ م، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠٢٣
خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من ثوابت العقيدة عدم الاعتقاد في قراءة الكف والطالع والفنجان (فيديو)

٠٢:١٧ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
في استطلاع رأي.. «الخوف من التحدث أمام الناس» يتقدم على «الخوف من الموت»

في استطلاع رأي.. «الخوف من التحدث أمام الناس» يتقدم على «الخوف من الموت»

٠٤:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦
هل ترغب في شراء سيارة جديدة؟.. إليك نصائح مهمة

هل ترغب في شراء سيارة جديدة؟.. إليك نصائح مهمة

٠٦:٤٦ م، السبت، ٢٨ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *