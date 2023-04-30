هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر والبدع؟

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أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال جاء فيه: “هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من ارتكاب الكبائر؟”.

أعظم خطرا

ومن خلال لقاء مصور شاركه الحساب الرسمي للفوزان عبر تويتر، قال إن الشرك الأصغر أعظم خطرا، لقول الله عز وجل: ” إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا”.

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عبادة الله

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.

عبادة باطلة

وهناك كثيرون، كما تابع الفوزان، يعبدون الله -عز وجل- لكنهم يشركون معه أشياء أخرى، وهذه عبادة باطلة، وقد بعث الله رسله، لينذروا الناس من الشرك، وعبادة غير الله، حيث أنها حق لله وحدة.