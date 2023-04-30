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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة بعقبة شعار
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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة بعقبة شعار

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة بعقبة شعار

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة بعقبة شعار
١١:٣٦:٢٨ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة جريان للسيول الهادرة في عقبة شعار، مساء اليوم الأحد.

أمطار غزيرة وسيول

وأظهر المقطع المتداول، جريان للسيول الهادرة، مساء اليوم، في عقبة شعار وتحديداً على طريق محايل عسير – أبها بمنطقة عسير بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

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الكلمات الدلالية:
أبها أمطار غزيرة عسير عقبة شعار محايل عسير

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