التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة (التيما) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:
الفئات المستهدفة:
– السعوديين حملة الثانوية كحد أدنى.
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
– حاصل على اختبار القدرات 65%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية
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المزايا:
– مكافأة شهرية.
– سكن أو بدل سكن.
– مواصلات أو بدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
– رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد البرنامج.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا إضغط هنا
ويستمر حتى الخميس 1444/10/14هـ (الموافق 2023/5/4م).