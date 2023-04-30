التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة (التيما) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

الفئات المستهدفة:

– السعوديين حملة الثانوية كحد أدنى.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.

– حاصل على اختبار القدرات 65%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية

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المزايا:

– مكافأة شهرية.

– سكن أو بدل سكن.

– مواصلات أو بدل مواصلات.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

– رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد البرنامج.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا إضغط هنا

ويستمر حتى الخميس 1444/10/14هـ (الموافق 2023/5/4م).