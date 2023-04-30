الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف
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التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف

التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف

التقديم يبدأ غدا.. المعهد التقني للتعدين يعلن عن البرنامج المنتهي بالتوظيف
١٠:٠٥:١٣ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة (التيما) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

الفئات المستهدفة:

– السعوديين حملة الثانوية كحد أدنى.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.

– حاصل على اختبار القدرات 65%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية

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المزايا:

– مكافأة شهرية.

– سكن أو بدل سكن.

– مواصلات أو بدل مواصلات.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

– رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد البرنامج.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الإثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م) عن طريق الرابط: إضغط هنا إضغط هنا

ويستمر حتى الخميس 1444/10/14هـ (الموافق 2023/5/4م).

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