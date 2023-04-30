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دعوة للمستثمرين.. الطيران المدني تعلن عن الحصول على رخصة ناقل جوي

دعوة للمستثمرين.. الطيران المدني تعلن عن الحصول على رخصة ناقل جوي

دعوة للمستثمرين.. الطيران المدني تعلن عن الحصول على رخصة ناقل جوي
٠٩:٤٤:٣٨ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الطيران المدني، اليوم الأحد، جميع  المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني اقتصادي، لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمّام.

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250 وجهة مباشرة

وفي وقت سابق، أطلق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال مؤتمر “مستقبل الطيران”، الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاثة أضعاف.

صفقات مليارية

وشهد المؤتمر، الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، صفقات مليارية لأول مرة، حيث سيتم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

السفر الجوي المتناغم

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، عن إطلاق سياسة السفر الجوي المتناغم، وهي إطار عمل يهدف إلى جعل السفر الدولي أبسط وأسهل وأكثر إمتاعاً من خلال إزالة الالتباس المرتبط بمتطلبات السفر، والذي يحول دون حجز الملايين من الناس للرحلات الجوية.

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