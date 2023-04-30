متى تشعر الأم بخطورة وضع الطفل كل شيء في فمه؟

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يوضح أطباء الأطفال أنه من الطّبيعي أن يضع الطّفل الصّغير (أقل من سنتين) الألعاب أو أي شيء يمسكه بيده في فمه؛ مؤكدين أن هذا جُزء من التّطور والنّمو الطبيعي عند الأطفال.

متى ينبغي القلق؟

ويشير الأطباء، أن موضوع وضع الأشياء في الفم يتحول لمُشكلة إذا استمر الطّفل بهذه العادة بعد بُلوغه أكثر من عامين، أو إذا كان الأمر يأخذ حيّز اهتمام كبير من الطّفل ولا يُمكّنه من اللعب واللهو، فقد يُشير لك لوجود مشاكل في التّطور الحسي عند الطّفل وهذا يتاج لتدخل طبي.

أهمية مراقبة الطفل

وفي هذا الساق ينصح الأطباء بزيارة طبيب الأطفال فور مُلاحظة أي مشاكل حسيّة عند الطفل أو أخرى تتعلق بالتطور والنمو؛ فطبيب الأطفال سيُحدد ما إذا كان الطّفل بحاجة لجلسات علاج وظيفي.

ويشر أطباء الأطفال، أيضا إلى أهمية مُراقبة الطّفل الصّغير دومًا، والانتباه لحركاته وعاداته لتحديد مدى تطوّره وإذا كان يُعاني من مشاكل أخرى، بالإضافة لضرورة إزالة أي قطع صغيرة أو خطرة أو مُلوثة من أمام الطفل حتّى لا يضعها بفمه.

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