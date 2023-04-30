باكستاني يرعى الغنم 15 عامًا لأجل أداء العمرة

تواصل- فريق التحرير:

أشعل المسن الباكستاني عبد القادر بخش البالغ من العمر 82 عاماً ، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حرصه على أداء العمرة.

باكستاني يرعى الغنم 15 عاما :

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الباكستاني المسن، والذي ظل يدخر المال لمدة 15 عاما عن طريق العمل كراعي أغنام حتى يتمكن من أداء العمرة.

وقد تم تداول مقطع فيديو له أثناء تأديته مناسك العمرة تجاوز الـ15 مليون مشاهدة، ما جعله يكسب شعبية كبيرة في بلاده بعد عودته إليها من جديد، ويحظى بتقدير واحترام الآخرين له.

سوداني يعمل 25 عاما لأجل الحج:

يذكر أيضا أن حاجا سودانيا قبل سنوات، كان قد كافح في حقله الزراعي لمدة ربع قرن لأجل توفير تكاليف الحج.

وعندما وصل إلى مكة كانت عبارته: “الحمد لله وصلت مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج”.

وكان الحاج السوداني،إبراهيم آدم، قد وقف على قدميه ليشاهد الكعبة المشرفة بعينه المجردة، ويؤدي مناسك الحج عبر الطواف والسعي.

وأضاف: “عاما بعد عام زادت حصيلتي من المال، حتى اكتمل المبلغ، وأتيت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ولحظة رؤية الكعبة الشريفة من اللحظات التي يقضي الكثيرون عمرهم يحلمون بها، والحمد لله تحقق حلمي هذا العام برؤيتها والطواف حولها”.

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