3 أطعمة تساعدك في الحصول على نوم جيد

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كشف خبير نظم التغذية الشهير د.مايكل موسلي، مبتكر نظام 5: 2 الغذائي، أن هناك ثلاثة خيارات غذائية يمكن أن تساعد على الحصول على نوم جيد.

خيارات غذائية

وأوضح موسلي، من خلال موقعه الإلكتروني “Fast 800” أن النظام الغذائي يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية اتخاذ خيارات غذائية صحية مناسبة في اليوم التالي.

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وسلط خبير التغذية، الضوء على ثلاث أطعمة من المحتمل أن تساعد على النوم بشكل أفضل هي:

– الأسماك الزيتية

– المكسرات والبذور

– الخضراوات

وأشار موسلي إلى أن الأسماك الدهنية غنية بكل من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D، وكلاهما يسهم في زيادة مستويات الناقل العصبي السيروتونين، الذي يتحول لاحقًا إلى الميلاتونين، هرمون النوم، حسب “العربية”.

المغنيسيوم.. معدن النوم

وأشار موسلي إلى أن “المكسرات والبذور غنية بالمغنيسيوم، الذي يشار إليه عادة بوصفمعدن النوم، وذلك لأنه يساعد على تقليل مستويات الأدرينالين واسترخاء الدماغ”.

واختتم الخبير نصائحه بأن قائمة الخضراوات، التي تساعد في إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، تتضمن البروكلي والهليون والخيار، لذا يجب تناول الكثير من الخضراوات في النظام الغذائي.