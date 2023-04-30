لحملة الدبلوم.. جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن توفر وظائف فنيات (بنظام التعاقد) لحملة الدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.

واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها.

أن لا يقل تقديرها العام في الشهادة عن (جيد جداً).

إجراء اختبار القدرة المعرفية.

اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شروط أخرى تحدد من قبل الكلية.

المستندات:

إرفاق صورة من المؤهل العلمي للدبلوم (الوثيقة)، والسجل الأكاديمي.

صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

إرفاق نتيجة اختبار القدرة المعرفية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

السيرة الذاتية.

الخبرات السابقة (إن وجدت).

التخصصات المطلوبة:

الدبلوم في الإلكترونيات.

الدبلوم في الاتصالات.

ملاحظات هامة للمتقدمات:

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية).

سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

عدم إرفاق أي من المستندات المطلوب إرفاقها والمذكورة بالشروط.

عدم انطباق شروط الوظيفة.

عدم استكمال البيانات المسجلة وعدم اكتمال مراحل التقديم أو عدم صحتها.

يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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