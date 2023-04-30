الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الجوازات توضح طريقة معرفة معلومات جواز السفر
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الجوازات توضح طريقة معرفة معلومات جواز السفر

الجوازات توضح طريقة معرفة معلومات جواز السفر

الجوازات توضح طريقة معرفة معلومات جواز السفر
٠٩:٢٢:٣٢ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سؤال أحد المستفيدين.

تغيير رقم جواز سفر 

وقال المستفيد: كيف أستطيع تغيير رقم جواز سفر أولادي علما بأنهم كانوا مضافين على جواز سفر الأم وتم إصدار جواز سفر منفصل لكل واحد منهم مؤخرا؟.

وأفادت “الجوازات” بأنه: يمكنك معرفة معلومات جواز السفر عبر منصة أبشر بعد إتمام عملية التجديد.

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وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

– الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

– سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

– تلقّي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية:

(يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا).

الفئة العمرية: من (12) عامًا حتى (16 عاما)

يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا

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