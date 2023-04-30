فيديو متداول لانهيار جزء من طريق عقبة عثوان شرق جازان

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار جزء من طريق عقبة عثوان، بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

انهيار جزء من طريق عقبة عثوان

وأظهر المقطع، لقطات من انهيار الطريق بعد هطول الأمطار، وجريان السيول اليوم الأحد بعد الحالة المطرية على المنطقة..

الجدير بالذكر أن منطقة جازان، قد شهدت، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

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