الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو متداول لانهيار جزء من طريق عقبة عثوان شرق جازان
هل اقترب الروس من مقر الرئاسة الأوكرانية.. زيلينسكي: سأقاتل حتى الموت؟
مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق
ما هي شهادة إتمام بناء ومن أين تصدر؟ سكني يجيب
هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو متداول لانهيار جزء من طريق عقبة عثوان شرق جازان

فيديو متداول لانهيار جزء من طريق عقبة عثوان شرق جازان

فيديو متداول لانهيار جزء من طريق عقبة عثوان شرق جازان
٠٩:١٤:٢٦ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار جزء من طريق عقبة عثوان، بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

انهيار جزء من طريق عقبة عثوان

وأظهر المقطع، لقطات من انهيار الطريق بعد هطول الأمطار، وجريان السيول اليوم الأحد بعد الحالة المطرية على المنطقة..

الجدير بالذكر أن منطقة جازان، قد شهدت، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

اقرأ أيضا:

اقتران القمر بالثريا وعلاقته بموسم الري الزراعي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية جازان سيول طريق عقبة عثوان

مواد ذات صلة

المزيد
خطبتا الجمعة من الحرمين الشريفين: اغتنام العشر من ذي الحجة وأنواع البرّ في الحج (صور)

خطبتا الجمعة من الحرمين الشريفين: اغتنام العشر من ذي الحجة وأنواع البرّ في الحج (صور)

٠٤:٣٠ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
«جمرة القيظ» تضرب المملكة والكويت والعراق.. ودرجات الحرارة تصل إلى 50 في الظل و70 مئوية تحت أشعة الشمس

«جمرة القيظ» تضرب المملكة والكويت والعراق.. ودرجات الحرارة تصل إلى 50 في الظل و70 مئوية تحت أشعة الشمس

١١:٥١ ص، الأحد، ١٦ يوليو ٢٠١٧
مسلحو «صالح» يحتجزون مبعوث الأمم المتحدة داخل مقر إقامته في صنعاء

مسلحو «صالح» يحتجزون مبعوث الأمم المتحدة داخل مقر إقامته في صنعاء

٠٦:٢١ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الخدمة المدنية: تتحمل الجهات بدلات وتعويضات الموظف المنتدب إليها

الخدمة المدنية: تتحمل الجهات بدلات وتعويضات الموظف المنتدب إليها

٠١:٤٧ م، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *