هل اقترب الروس من مقر الرئاسة الأوكرانية.. زيلينسكي: سأقاتل حتى الموت؟

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نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان يحمل مسدساً وكان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره بكييف عندما بدأ الحرب الأوكرانية.

مسدس زيلينسكي:

وأضاف في مقابلة بثت أمس السبت، على قناة “1+1″ التلفزيونية :” أعرف كيف أطلق النار. هل يمكنك أن تتخيل عنوان خبر مثل (الروس يأسرون رئيس أوكرانيا)؟ هذه وصمة عار. أعتقد أن هذا كان سيمثل وصمة عار”.

وحول سؤاله عما إذا كان يحمل مسدساً وتدرب على استخدامه، أجاب بأنه فعل ذلك.

بينما رفض ما أشير إليه عن إمكانية استخدامه لقتل نفسه بدلاً من القبض عليه قائلا :” لا لا لا. ليس (لإطلاق النار) على نفسي. بالتأكيد للرد”.

وتابع قائلا :”أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة، لما كنا هنا”.

وواصل في حديثه : “لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعاً مستعداً بحزم شديد لشارع بانكوفا. كنا سنظل هناك حتى النهاية”.

يذكر أنه في الأيام الأولى بعد غزو 24 فبراير، قال مسؤولون أوكرانيون إن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف لكنها هُزمت وأخفقت في الوصول إلى شارع بانكوفا وسط المدينة، حيث المكاتب الرئاسية.

كما شنت وحدات روسية أخرى هجوماً على ضواحي كييف، لكنها لم تتمكن من التقدم. كما أفاد مسؤولون بعدة محاولات تخريب فاشلة داخل المدينة.

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