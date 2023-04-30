الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
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أهم 10.. توضيح هام بشأن دعم مايو وأسعار قياسية لشقق الرياض

أهم 10.. توضيح هام بشأن دعم مايو وأسعار قياسية لشقق الرياض

أهم 10.. توضيح هام بشأن دعم مايو وأسعار قياسية لشقق الرياض
١٠:١٢:٠٠ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

فيديو جديد.. ظاهرة غريبة لتسلط الغربان على تمزيق علم الاحتلال

أظهرت فيديوهات متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، وحتى اليوم الأحد، ظاهرة قيام الغربان بتمزيق علم الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. المزيد هنا

رقم قياسي.. شقق الرياض تعادل راتب 25 شهرا

استندت دراسة حديثة على بيانات نشرها موقع “نيومبيو” الإلكتروني والتي جمعت بيانات 16 مدينة عالميا.. المزيد هنا

فيديو مخيف للسيل في وادي حوران يجرف سيارة “جيب”

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة جرف السيول بأعالي وادي حوران لسيارة جيب لاند كروزر غرب بيشة.. المزيد هنا

تمديد الهدنة في السودان وقوات الدعم السريع تصرح

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، بيانا، بعد استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية.. المزيد هنا

البدء في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية لحج 1444هـ

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية، التي يجب على جميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة الحصول عليها لحج عام 1444هـ.. المزيد هنا

خطوتان لتحديث جواز السفر إلكترونيًا عبر “أبشر”

كشفت منصة “أبشر” عن طريقة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا. وقالت إن ذلك يتم عبر عدة مراحل وهي كالتالي:. المزيد هنا

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف دفعة مايو

نوه حساب المواطن إلى أن الدفعة 66 لم يتم إيداعها بعد في حسابات المستفيدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدورها في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.. المزيد هنا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن

تنبيه عاجل بشأن موعد صرف راتب التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه من المقرر غدًا صرف رواتب المستفيدين من التأمينات.. المزيد هنا

التامينات الاجتماعية

الهلال الأحمر السوداني: حركة نزوج واسعة ومسلحون ينهبون سيارات الإسعاف

كشف الهلال الأحمر السوداني، أن مجموعات مسلحة قامت بنهب سيارات الإسعاف في أم درمان.. المزيد هنا

“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن هناك عملاً صالحًا هو عند الله أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة.. المزيد هنا

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اخبار السعودية السعودية اليوم حساب المواطن شقق الرياض

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