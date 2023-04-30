مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

مساعد شؤون الموظفين

المؤهلات والخبرات

سنتان (2) دبلوم في الموارد البشرية ، مستشفى / أعمال / إدارة أو ما يعادلها من معهد معتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين (2) ، تعمل في مجال الموارد البشرية أو التوظيف أو شؤون الموظفين أو أي مجال ذي صلة (أساسي).

« أو درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها من جامعة معتمدة (أساسية).

عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

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طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا).