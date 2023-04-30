الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق
ما هي شهادة إتمام بناء ومن أين تصدر؟ سكني يجيب
هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
تأشيرة مجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان
مشاهد من الأجواء لتدفق الشلالات في تنومة

الرئيسية

 /

فرص

 /

مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
٠٩:١٢:١٢ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

مساعد شؤون الموظفين

المؤهلات والخبرات

سنتان (2) دبلوم في الموارد البشرية ، مستشفى / أعمال / إدارة أو ما يعادلها من معهد معتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين (2) ، تعمل في مجال الموارد البشرية أو التوظيف أو شؤون الموظفين أو أي مجال ذي صلة (أساسي).

« أو درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها من جامعة معتمدة (أساسية).

عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

اقرأ أيضا:

التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف حملة الدبلومات مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وظائف شاغرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

١٢:٤٣ م، الجمعة، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٣
جامعة الإمام تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. موعد وشروط التقديم

جامعة الإمام تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. موعد وشروط التقديم

٠٢:٠١ م، الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٠
جامعة الملك عبدالعزير تمدد فترة القبول للدراسات العليا

جامعة الملك عبدالعزير تمدد فترة القبول للدراسات العليا

٠٨:١٠ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١١
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

٠٥:٤٣ م، الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *