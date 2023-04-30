التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، عن فتح باب التوظيف في عدة تخصصات، بمختلف فروعها بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حوكمة مؤسسية:

المؤهلات والخبرات:

الشهادات العلمية والمهنية: درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال أو ما يعادلها

خبرة سابقة في ESG.

المهارات: يفضّل المعرفة باللغة الإنجليزية

مطلوب MS Office

المؤهلات العلمية: إدارة أعمال.

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طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الأحد 30 أبريل 2023م الموافق 10 شوال 1444هـ.

وللتقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات في مختلف المناطق، ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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