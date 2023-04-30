ما هي شهادة إتمام بناء ومن أين تصدر؟ سكني يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سكني المقصود بشهادة الأشغال أو ما يعرف بشهادة إتمام البناء، وكيفية إصدارها والحصول عليها.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل شهادة إتمام البناء يمكن الحصول عليها لبيت عظم؟”.

طريقة إصدار شهادة إتمام بناء

وأجاب برنامج سكني بقوله “تحية طيبة، شهادة الاشغال (إتمام البناء) هي وثيقة تصدر من أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ بعد التأكد من تطابق مخططات البناء على ما تم تنفيذه على الطبيعة”.

اقرأ أيضا:

الصندوق العقاري يحذر من سقوط الدعم السكني في هذه الحالة

وفي وقت سابق، أجاب الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سؤال حول عدم نزول الدعم السكني لهذا الشهر، واحتمالية تغير جدول الدعم لتاريخ آخر.

وأفاد برنامج سكني بأن العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من سكني للمستفيدين الأشد احتياجًا

ومنذ أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.

رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأضاف أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

اقرأ أيضا:

سكني يكشف أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

إجمالي ما تم إيداعه تجاوز 47.1 مليار ريال

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

الصندوق العقاري يحذر من سقوط الدعم السكني في هذه الحالة