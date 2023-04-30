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فيديو مخيف للسيل في وادي حوران يجرف سيارة “جيب”
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فيديو مخيف للسيل في وادي حوران يجرف سيارة “جيب”

فيديو مخيف للسيل في وادي حوران يجرف سيارة “جيب”

فيديو مخيف للسيل في وادي حوران يجرف سيارة “جيب”
٠٧:٣٣:٥٣ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة جرف السيول بأعالي وادي حوران لسيارة جيب لاند كروزر غرب بيشة.

السيل يجرف سيارة بوادي حوران:

وبحسب الفيديو تظهر السيارة وكأنها تسبح في مياه السيل رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل.

ولم تصمد السيارة رغم ثقل وزنها في وجه ماه السيل المندفع إذ ظهرت وكأنها تعوم في المياه وسط الصخور.

مدني المدينة ينقذ شخصا:

وقبل أيام أنقذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة، شخصًا احتُجز في سيل داخل مركبة بعد أن غامر باختراق السيول رغم المخاطر.

وقال الدفاع المدني حينها في حسابه عبر موقع “تويتر”، إنه سيتم “تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع المرور”.

إنقاذ 4 أطفال:

وفي منتصف مارس الماضي، لقي 4 أطفال حتفهم غرقًا، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهر فيديو متداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفت السيول السيارة، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال، بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد سيارة جيب سيل سيول جارفة

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