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مشاهد من الأجواء لتدفق الشلالات في تنومة
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مشاهد من الأجواء لتدفق الشلالات في تنومة

مشاهد من الأجواء لتدفق الشلالات في تنومة

مشاهد من الأجواء لتدفق الشلالات في تنومة
٠٧:٤٧:٢٧ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة تنومة في منطقة عسير، اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتدفق للشلالات في مشهد بديع يسر الناظرين.

تدفق الشلالات في تنومة

ووثق مقطع فيديو متداول على حساب مجموعة مناخ الجزيرة على تويتر ، تم تصويره من الأجواء بكاميرا المصور رشود الحارثي ونشره حساب “مجموعة مناخ الجزيرة” على تويتر، جريان السيول وتدفق الشلالات في مرتفعات تنومة، بعد هطول الأمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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أمطار وشلالات بشقراء

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق الشلالات شمال شرق شقراء، بمنطقة الرياض مساء الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووثق المقطع، أجواء ماطرة شمال شرق شقراء، بمنطقة الرياض، وتدفق الشلالات وجريان للسيول، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة تنومة شلالات عسير

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