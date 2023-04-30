تأشيرة مجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان

تواصل – فريق التحرير:

أفاد مدير الجوازات، الفريق سليمان اليحيى، بأن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يمكلها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

توجيهات القيادة

ولفت اليحيى إلى أن منح التأشيرات المجانية جاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وعملا على راحة الرعايا الذين يجري إجلاؤهم من السودان.

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إجلاء أكثر من 5 آلاف

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا 184 مواطنًا ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية.

استمرار عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول

فيما تستمر جهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

وصول 45 مواطناً و36 باكستانيًا اليوم

ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطناً ،

و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية .