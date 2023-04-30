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فيديو.. إجراءات صارمة بشأن أسترالي قام بفعل مُشين ضد إمام مسجد إندونيسي
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فيديو.. إجراءات صارمة بشأن أسترالي قام بفعل مُشين ضد إمام مسجد إندونيسي

فيديو.. إجراءات صارمة بشأن أسترالي قام بفعل مُشين ضد إمام مسجد إندونيسي

فيديو.. إجراءات صارمة بشأن أسترالي قام بفعل مُشين ضد إمام مسجد إندونيسي
٠٧:٢٦:٠٤ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يواجه رجل أسترالي عقوبة السجن لأكثر من عام بعد قيامه بفعل مشين، حيث “بصق في وجه” إمام مسجد إندونيسي.

وحسب فيديو نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 30 أبريل 2023، ظهر الرجل وهو يقوم بفعله المشين.

هروب الاسترالي

وانتشرت لقطات على نطاق واسع، ظهر فيها رجلٌ يرتدي قبعة بيسبول يدخل المسجد ويتحدث إلى الإمام قبل أن يبصق في وجهه، ويهرب الإمام بينما يمشي الرجل بعيداً.

وقالت الشرطة الإندونيسية إنَّ برينتون كريج عباس عبد الله مكارثر متهم بالاعتداء المزعوم على مسجد في باندونغ.

اعتقال الجاني

وكان مكارثر يقيم في فندق مجاور، فيما استخدمت الشرطة جواز سفره لتعقُّبه واعتقاله في مطار سوكارنو هاتا أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى أستراليا.

وقال رئيس شرطة باندونغ، بودي سارتونو: “طلبنا من سلطات الهجرة على الفور منعه من مغادرة البلاد وإلغاء تأشيرة خروجه. وأخذناه على الفور من المطار واصطحبناه إلى مركز شرطة باندونغ لاستجوابه”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنَّ تأشيرة إقامته انتهت، ورافقه مسؤولو السفارة الأسترالية إلى مركز الشرطة.

السجن 14 شهرًا

وأفاد الموقع الإخباري الإندونيسي Kumparan بأنَّ مكارثر متهم بانتهاك المادتين 335 و315 من القانون الجنائي، اللتين تنظمان الأفعال البغيضة والشتائم. وقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 14 شهراً في حالة إدانته.

انزعج من تلاوة القرآن

وصرح الإمام، البصري أنور، لموقع إخباري إندونيسي آخر، بأنَّ مكارثر “انزعج” من تلاوة القرآن عبر مكبر الصوت. وقال: “هناك تلاوة من القرآن أيام الجمعة المباركة. لكن أعتقد أنه يشعر باضطراب”.

كتب مكارثر عن نفسه أنه يعمل مدرساً للغة الإنجليزية ومطور ألعاب، ومسقط رأسه بلدة غوسنيلز في بيرث غربي أستراليا.

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الكلمات الدلالية:
إمام مسجد إندونيسيا استرالي صوت القرآن

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