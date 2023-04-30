الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الصحة تعلن فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج
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الصحة تعلن فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج

الصحة تعلن فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج

الصحة تعلن فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج
٠٧:٠٩:٥٩ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج بمستشفيات المشاعر المقدسة والمدينة.

وأوضحت لجنة القوى الزائرة بالحج بوزارة الصحة أن التسجيل يتم عبر بوابة التسجيل المخصصة (هنا الرابط) وفق التخصصات والفترات المحددة فقط، مع مراعاة مطابقة شهادة التصنيف والتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وصلاحيتها.

التخصصات المطلوبة:

فئة الأطباء:

• عناية مركزة (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• الطواري (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• أمراض القلب (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• أمراض كلى (استشاري/ نائب أول/ نائب).

• التخدير (استشاري/ نائب أول/ نائب).

○ فئة التمريض:

– تمريض عناية مركزة (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

– تمريض علاج تنفسي (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

– تمريض غسيل كلوي (اختصاصي/ فني).

– تمريض قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

– تقني قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

– تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

– تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

– تقني تروية قلب (اختصاصي/ فني).

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متطلبات التسجيل:

التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط.

تطابُق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول.

حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل.

الحصول على شهادة بيكسل (PICSL) المعنية بمكافحة عدوى المنشآت الصحية أو مايعادلها في جهة عمل الموظف.

استكمال متطلبات التحصين (كرونا ، انفلونزا) للراغبين في المشاركة.

ا​​لتسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة (زائرون)​​

فئة الأطباء:

إرفاق نموذج الاعتماد والامتياز مُصدَّق من جهة العمل (Privilege Form).

الفئات المساعدة:

إرفاق نموذج الإجادة والكفاءة مُصدَّق من جهة العمل (Competency Form).

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فرص وزارة الصحة وظائف وظائف شاغرة

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