رقم قياسي.. شقق الرياض تعادل راتب 25 شهرا

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استندت دراسة حديثة على بيانات نشرها موقع “نيومبيو” الإلكتروني والتي جمعت بيانات 16 مدينة عالميا.

أسعار الشقق عالميا:

وبحسب الوطن رصدت الدراسة أسعار المتر المربع للشقق السكنية ومتوسط الراتب الشهري للموظف في كل مدينة.

كما رصدت إجمالي سعر الشقة من 50 متراً مربعاً وعدد الرواتب التي يحتاجها الموظف بالسنوات لشراء الشقة.

وأيضا اعتمدت الدراسة على متوسط الرواتب، ومتوسط أسعار المتر السكني للشقق في كل مدينة من دون حساب تكاليف المعيشة الأخرى.

أسعار شقق الرياض:

وباستقراء متوسط الرواتب الشهرية كاملة، يظهر أن ثمن شراء شقة في الرياض يعادل رواتب حوالي 25 شهرا.

أما في دبي تعادل رواتب 26 شهرا، بينما في أبوظبي فتحتاج لما يعادل رواتب 51 شهرا.

وجاء متوسط سنوات العمل لشراء شقة بمساحة 50 مترا مربعا في عدد من دول العالم بالدولار الأمريكي، كالآتي:

1- الرياض= 2.09 سنة

متوسط الراتب الشهري= 2233.48

متوسط سعر المتر المربع= 1119.94

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 22997.00

2- دبي= 2.20 سنة

متوسط الراتب الشهري= 4247.22

متوسط سعر المتر المربع= 2238.64

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 111932.00

3- أبوظبي= 4.33 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 3535.84

متوسط سعر المتر المربع= 3675.81

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 183790.50

4- الدوحة= 4.51 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 3497.30

متوسط سعر المتر المربع= 3786.24

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 189312.00

5- بروكسل= 4.92 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 3069.97

متوسط سعر المتر المربع= 3628.51

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 181425.50

6- واشنطن= 5.17 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 5969.14

متوسط سعر المتر المربع= 7405.57

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 370278.50

7- نيويورك= 6.54 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 6194.38

متوسط سعر المتر المربع= 9720.64

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 486032.00

8- الكويت= 7.33 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 1761.78

متوسط سعر المتر المربع= 3100.79

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 155039.50

9- القاهرة= 7.78 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 171.77

متوسط سعر المتر المربع= 320.92

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 16046.00

10- برلين= 8.43 سنوات

متوسط الراتب الشهري= 3111.25

متوسط سعر المتر المربع= 6292.73

متوسط ثمن شقة بمساحة 50 متراً مربعاً= 314636.50

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