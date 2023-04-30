في وضح النهار.. سطو مسلح على متجر مجوهرات بقلب باريس

تواصل- فريق التحرير:

وقعت عملية سطو أمس السبت في وضح النهار، حيث حاول عدد من اللصوص السطو على متجر مجوهرات “بولجاري” الفاخر، في العاصمة الفرنسية باريس.

سطو على متجر مجوهرات في باريس:

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد عن الشرطة أن عملية السطو أسفرت عن فرار اللصوص الذين كانوا يركبون دراجات نارية، بملايين الدولارات.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلاثة رجال كانوا يقودون دراجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق الذي يوجد في ميدان “فاندوم” بباريس.

وأفاد موقع “أكتيو 17” الإلكتروني المتخصص في أخبار الجرائم، أن عملية السرقة في نحو الساعة 01:45 مساء “11:45 بتوقيت غرينتش”.

وأوضح أن أحد الجناة كان يقف للحراسة، ودخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين.

وأضاف : “ضرب أحدهما أحد أفراد الأمن على رأسه بمسدس وأخرجه من المكان. ثم جمع الجناة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، وأسرعوا على متن الدراجات النارية التي كانت تحمل لوحات أرقام زائفة”.

خطف شاب:

وفي يناير الماضي وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام قيام 4 أشخاص مسلحين ببنادق يخطفون شابا في وضح النهار شرق العاصمة باريس.

ويظهر الفيديو مقاومة الشاب للمسلحين بكل قوة لكن دون جدوى حتى أدخلوه صندوق السيارة.

ورغم التحقيقات وأقوال الشهود إلا أن الشرطة لم تجد لهم أثرا، والضحية لا يزال مختطفا.

وجمعت الشرطة عدة مكالمات وشهادات، حيث تم العثور على هاتف محمول في مكان الاختطاف.

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