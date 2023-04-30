الصحة: 4 سلوكيات تجعل القولون العصبي هادئًا.. وأخرى تجعله متهيجًا

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نصحت وزارة الصحة باتباع (4) سلوكيات تجعل القولون العصبي هادئًا، كما حذرت من (4) ممارسات وسلوكيات سلبية تتسبب في تهيج القولون.

4 أسباب تجعل القولون العصبي هادئا

– تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات القرنبيط، الملفوف.

– تجنب تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز.

– ممارسة نشاط بدني لا يقل عن ١٥٠ دقيقة في الأسبوع.

– الإقلاع عن التدخين.

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4 سلوكيات تتسبب في تهيج القولون

• تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

• تناول الأطعمة المُهيّجة للقولون تختلف من شخص إلى آخر).

• قلة شرب السوائل، وخصوصا الماء.

• التعرض للضغوطات والشعور بالتوتر والقلق.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها جامعة تكساس إلى أن مستخلصات البن المحمص تقي من سرطان القولون في مسارات الأمعاء، ما يعني أن للجرعة الكبيرة من القهوة، فوائد وقائية إضافية.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان “الفوائد الصحية لاستهلاك القهوة ضد السرطان والأمراض الأخرى وآليات العمل” في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، بعض فوائد القهوة بالنسبة للقولون.

فوائد القهوة

وقال الدكتور ستيفن سيف، الباحث المشارك: “توصلنا إلى أدلة على أن ارتفاع استهلاك القهوة يخفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطانات الثدي، وبطانة الرحم، وغيرها، رغم التقارير المتضاربة عن فائدتها ضد بعض هذه السرطانات”.

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