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سقوط قتلى إثر إطلاق نار في حديقة بـ”سياتل” الأمريكية

سقوط قتلى إثر إطلاق نار في حديقة بـ”سياتل” الأمريكية

سقوط قتلى إثر إطلاق نار في حديقة بـ”سياتل” الأمريكية
٠٦:٢٧:٢٩ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر إطلاق نار في حديقة بمدينة “سياتل” في الولايات المتحدة.

بلاغ عن حادثة إطلاق نار

وأوضحت إدارة شرطة سياتل، في بيان، إن “الشرطة تلقت بلاغ عن إطلاق نار في حديقة “كال أندرسون” حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي (05:30 ت.غ)”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

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سقوط عدد من القتلى

وأشار بيان شرطة مدينة سياتل إلى “مقتل شخصين متأثرين بجراحهما في مكان الحادث”.

وأشارت الشرطة إلى أن “الضحية الثالثة كانت في حالة حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج”.

الشرطة تبحث عن الجاني

هذا وتواصل شرطة مدينة سياتل، عمليات عن رجل مشتبها فيه قيل إنه غادر المكان قبل وصول الضباط بعد الحادث مباشرة.

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