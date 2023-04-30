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اقتران القمر بالثريا وعلاقته بموسم الري الزراعي

اقتران القمر بالثريا وعلاقته بموسم الري الزراعي

اقتران القمر بالثريا وعلاقته بموسم الري الزراعي
٠٦:٣٨:٥٥ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، أن العرب القدماء كانوا يقسمون حرارة الصيف إلى قسمين، هما:

الصيف: وهو بداية الحر

القيظ: وهو شدة الحر

وعرف العرب، كما بين الزعاق في فيديو شاركه على حسابه عبر تويتر، حاجة المزروعات إلى السقيا، باقتران القمر بأبرز النجوم وهو الثريا، في اليوم الأول نت الشهر الهجري.

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وفي فيديو سابق، شرح الزعاق أن الشهور الهجرية هي التي تعتمد على حركة القمر، وتسمى الشهور الهلالية، أو القمرية.

من غروب القمر

وأورد الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن أول ليلة في الشهر يغيب القمر بعيد مغيب الشمس، وفي الليلة الثانية، يغيب القمر بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

أما في الليلة الثالثة من الشهر، كما تابع الزعاق، يغيب القمر مع مغيب الشفق الأحمر، وفي ليلة الرابع عشر من الشهر، يشرق القمر شرقا، مع غروب الشمس غربا.

معرفة تمام الشهر ونقصانه

والعامة يعرفون تمام الشهر من نقصانه من تبدر القمر، فإن تبدر يوم 14 فالشهر هافي، أي عدته 29 يوما، وإن تبدر القمر يوم 15 فالشهر وافي، أي يأتي 30 يوما.

والشهور الهجرية هي شهور كونية، وليست اصطلاحية كما هو الحال في الشهور الميلادية، لاعتمادها على ظاهرة كونية تشاهد بالأعين.

الكلمات الدلالية:
اقتران القمر بالثريا الأرصاد الجوية الزعاق موسم الري الزراعي

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