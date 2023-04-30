الأرصاد يعلن عن حاجته لشغل 120 وظيفة شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد ممثلاً، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي محتوى محلي.

أخصائي تقارير مالية.

اخصائي خدمات الرصد البحري.

مدير إدارة الشؤون المالية.

مدير إدارة الفعاليات.

محرر ومدقق لغوي.

أخصائي تقييم الأداء.

أخصائي أمن سيبراني.

رسام أوتوكاد.

مصمم ومبرمج مواقع الكترونية.

راصد جوي.

مهندس معماري.

مدير الإدارة القانونية.

مدير إدارة البيانات.

مدير الأصول.

مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

أخصائي إدارة المخاطر.

مشرف اتصالات إدارية.

أخصائي وثائق سرية.

مصمم تقارير وعروض تقديمية.

مشرف مكتب إنجاز.

مشرف مكتب سري.

أخصائي وثائق ومحفوظات.

أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني.

أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.

مدقق الالتزام والحوكمة للأمن السيبراني.

أخصائي علاقات خارجية.

أخصائي مشتريات.

أخصائي مصروفات.

أخصائي إيرادات.

مشرف حسابات.

مشرف تخطيط ميزانية.

أخصائي مراقبة مخزون.

أخصائي شؤون قانونية.

مخرج ومصمم إبداعي.

كاتب وصانع محتوى.

فني كهرباء.

فني ميكانيكا.

أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس.

أخصائي خدمات مناخ.

محلل بيانات جودة توقعات الطقس.

أخصائي إحصاء بيانات مناخية.

مشرف وحدة التشغيل لنماذج السيول.

مشرف وحدة التطوير لنماذج السيول.

مشرف نمذجة التوقعات الموسمية.

مشرف التشغيل والتحقق من التوقعات.

مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.

أخصائي نمذجة مناخية.

أخصائي إدارة بيانات وجودة.

أخصائي تحسين الطقس.

أخصائي ارصاد مناخية.

مشرف بيانات الرصد عن بعد ورصد طبقات الأجواء العليا.

مشرف عمليات معالجة البيانات.

مشرف دقة وجودة البيانات الأرصادية.

اخصائي إحصاء رقمي.

أخصائي تصاريح.

أخصائي تراخيص.

فني صيانة أنظمة تقنية المعلومات.

فني تشغيل صيانة محطات الرصد المأهولة.

فني صيانة أنظمة محطات الرصد الأوتوماتيكية.

فني صيانة أنظمة محطات الرصد السطحي الآلي بالمطارات.

مشرف قسم المعايرة.

مبرمج تغير مناخي لمركز التغير المناخي الإقليمي.

محلل نظم أول لمركز التغير المناخي الإقليمي.

أخصائي تقارير لمركز التغير المناخي الإقليمي.

مدير وحدة الخدمات المدارة.

مشرف تطبيقات جيومكانية.

أخصائي نظم معلومات جغرافية.

محلل بنية تحتية.

مشرف البنية التحتية السحابية.

مشرف البنية المؤسسية التقنية.

مشرف الشبكة الأرصادية.

مطور تقنيات أرصادية.

مدير وحدة تكامل البيانات الارصادية.

مشرف متابعة وتنفيذ المشاريع التقنية.

مشرف جودة تقنية أرصادية.

مشرف بيانات جيومكانية.

والمزيد

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF.

3- وجود الخبرة والمؤهل المطلوبين.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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