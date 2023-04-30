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شاهد.. جريان سيول وادي تيه بمحايل عسير
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شاهد.. جريان سيول وادي تيه بمحايل عسير

شاهد.. جريان سيول وادي تيه بمحايل عسير

شاهد.. جريان سيول وادي تيه بمحايل عسير
٠٦:٠٩:٤١ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في وادي تيه بمدينة محايل بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

جريان سيول وادي تيه

وأظهر المقطع الذى تم تداوله من خلال حساب طقس الغربية على تويتر ، لقطات لتدفق المياه في وادي تيه بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

هطول أمطار رعدية

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة السيول عسير محايل عسير وادي تيه

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